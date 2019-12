LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | 13 dicembre | Miressi e Burdisso

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle gare (13) – La presentazione degli Assoluti invernali – I limiti imposti dalla FIN Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata degli Assoluti diin vasca lunga a Riccione. Nella piscina romagnola godremo di un grande spettacolo e i protagonisti non mancheranno, a caccia del pass olimpico. Nei 100 farfalla donne Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo sono attese, al pari di Federica Pellegrini nei 100 stile libero e sarà interessante capire con quali ambizioni. Nella gara regina, al maschile, vedremo all’opera anche Alessandro, reduce da un brillante Europeo in corta a Glasgow. Il tempo richiesto per la qualificazione a Cinque Cerchi è decisamente impegnativo, ma il velocista torinese proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo, per regalarsi qualcosa di ...

