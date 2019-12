LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | 13 dicembre | In batteria bene Burdisso

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38: Mancini vince la primadei 50 rana uomini con 29”12 11.37: Queste le finaliste dei 50 rana donne: Pilato, Carraro, Castiglioni, Foffi, Morotti, Scarcella, Bottazzo, Angiolini 11.36: Altra super gara didetta Pilato che vince lain 30”24 11.35: Martina Carraro risponde con 30”66 che le permette di vincere la secondadavanti a Scarcella 11.33: Castiglioni con 31”03 si aggiudica la primadei 50 rana 11.32: Iniziano le batterie dei 50 rana donne 11.31: Questi i finalisti dei 100 stile libero uomini: Vendrame, Condorelli, Miressi, Frigo, Ceccon, Dotto, Megli, Zazzeri 11.30: Miressi con 48”96 vince l’ultimadavanti a Frigo e Ceccon, entrambi sotto i 50” e in finale 11.28: La terzavede il successo di Luca Dotto con un 49”63 non straordinario davanti a Zazzeri e Ballo 11.25: Grande ...

