LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | 13 dicembre | bene Burdisso e Panziera

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.19: Maestroni vince la prima batteria dei 100 dorso con 58”06 10.16: Queste le finaliste dei 100 dorso donne:, Zofkova, Gaetani, Scalia, Paruscio, Pasquino, Cenci, Fontana 10.15: Margheritafa sua l’ultima batteria con 1’00”43 vincendo la lunga volata con Zofkova 10.12: La giovanissima Erika Gaetani con 1’02”35 si impone nella quarta batteria davanti a Silvia Scalia (1’02”63). Orae Zofkova 10.10: Francesca Pasquino vince la terza batteria in 1’02”85 10.07: Giulia Borra si impone nella seconda batteria dei 100 dorso in 1’03”47 10.05: La prima batteria va a Silvia Raimondi in 1’04”07 10.04: Al via le batterie dei 100 dorso donne 10.03: Questi i finalisti dei 200 farfalla uomini:, Carini, Berlincioni, Pellizzari, Ponti, Razzetti, Faraci, Codia 10.02: Un ottimo Federicodomina l’ultima batteria ...

