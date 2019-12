LIVE Fognini-Monfils | Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA | semifinale spettacolare in

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match e dove vederlo in tv La cronaca di-Isner di ieri Buongiorno e benvenuti alladel match tra Fabioe GaeldellaCup, primo torneo della storia delad essere disputato in Arabia Saudita.ha conquistato ieri il pass per le semifinali, superando in scioltezza il gigante americano John Isner con il punteggio di 7-6 6-4. Invece,ha agevolmente domato Stan Wawrinka in poco più di un’ora di gioco con il risultato finale di 6-3 6-3. L’altravedrà impegnati il russo Daniil Medvedev e il belga David Goffin, che nel primo turno hanno battuto rispettivamente il tedesco Jan-Lennard Struff e il francese Lucas Pouille. Ricordiamo che il torneo che si sta svolgendo aè un’esibizione, dunque non valevole ai fini ...

zazoomnews : LIVE Fognini-Isner Diriyah Tennis Cup 2019 in DIRETTA: 7-6(4) 6-4 il ligure accede alla semifinale del torneo di es… - OA_Sport : LIVE Fognini-Isner, Diriyah Tennis Cup 2019 in DIRETTA: il ligure affronta il gigante americano -