LIVE Fognini-Monfils | Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA | 6-4 0-1 | il ligure porta a casa

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Buon attacco del. 30-40 Volee vincente di. 15-40fuori misura col rovescio. 15-30 Errore di misura di. 15-15 Punto per il francese. 15-0 Scambio lunghissimo e comico, tra passaggi volanti e colpi di testa.si prende il punto. GAME– La Monf tiene facilmente il turno di battuta. 40-15 Risposta fuori misura di. 30-15 Prima vincente del francese. 15-15 In rete. 15-0 Risposta out di. SET– Il trentaduenne di Arma di Taggia mantiene a zero il turno di battuta e vince il primo set per 6-4. 40-0 Risposta out di. Set point per. 30-0 Altro punto altamente spettacolare, loil. 15-0 Impeccabile servizio e dritto per. GAME– Servizio e dritto per La Monf.5-4 40-30delizia ...

