LIVE Fognini-Monfils | Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA | 3-2 | subito break per il ligure

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Risposta in rete di. 15-15 Punto altamente spettacolare che esalta il pubblico saudita, fatto di una serie di scambi volanti a rete. Lo conquista il. 0-15 Si ferma sulla rete il rovescio di– Dritto in corridoio per, primodell”incontro.3-2 40-A Ancora pallaper. Altro doppio fallo di. 40-40 Ace interno di. 30-40 Prima pallapersul doppio fallo di. 30-30 Buon attacco pernon supera il nastro. 30-15stecca col rovescio. 30-0 Servizio e rovescio vincente per. 15-0sbaglia nettamente col dritto dopo essersi ben difeso sulla prima esterna del francese. GAME– Colpo quasi all’incrocio delle righe per, che fa suo il game....

