LIVE Biathlon | 7 | 5 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA | inizia la gara | pettorale n 38

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist dellafemminile 11.16 Lisa Vittozzi dovrà invece cambiare passo: al momento la sappadina è 22ma in classifica con 32 punti. Nulla è ancora compromesso, ma dovrà tornare quella della passata stagione se non vorrà dire troppo presto addio al sogno di giocarsi la Coppa del Mondo generale. 11.10 Dorothea Wierer si presenta al via della tappa austriaca in testa alla classifica generale con 96 punti, +18 sulla ceca Marketa Davidova. 11.08 Buongiorno e benvenuti alladella 7.5 kmdi(Austria). CLICCA QUI PER LADELLAMASCHILE DIDALLE 14.20 (VENERDI’ 13 DICEMBRE) Buongiorno e benvenuti allatestuale della 7.5 kmfemminile della Coppa del Mondo diin programma sulla pista di, in Austria: oggi, venerdì 13 dicembre, ...

