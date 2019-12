LIVE Biathlon | 7 | 5 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Dorothea Wierer vicina alla

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist dellafemminile 12.20 5/5 in piedi per Gontier, chiude con 8/10. 5/5 a terra per la norvegese Solemdal. 12.18 La slovacca Paulina Fialkova, 100% al poligono oggi, è quarta al traguardo a 22″1 da. L’azzurra, Tandrevold a parte, ha creato anche un solco importante sulle rivali in vista dell’inseguimento. 12.17, nell’ultimo giro, ha viaggiato sugli stessi tempi di Olsbu Roeiseland. A quasi 30 anni, l’azzurra ha compiuto un ulteriore salto di qualità… 12.16 Makarainen è decima a 47″8 daall’arrivo con 2 errori. 12.15 Gontier 56ma a 56″ dopo il primo poligono con due errori. 12.13 All’arrivo(9/10) è al comando con 5″9 sulla norvegese Tandrevold (10/10) e 18″3 sulla russa Mironova (9/10).ha realizzato il terzo ...

