LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | 89-82 | gli

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata TOP SCORER –: Lighty 19;: Scola 14 Finisce qui: dopo Olympiacos, Panathinaikos, Baskonia e CSKA Mosca, anchecade all’Astroballe al cospetto dell’89-82 Realizza l’aggiuntivo Gudaitis 89-81 Potenziale gioco da tre punti di Gudaitis 89-79 Taylor appoggia al vetro un altro canestro della sua partita spettacolare 87-79 1/2 Gudaitis, 40″ al termine Errore marchiano di Kahudi che commette fallo lontano dalla palla su Gudaitis, che va in lunetta con due tiri liberi 87-78 2/2 Moraschini, 1’11” alla fine Moraschini si avvicina spalle a canestro contro Taylor, che commette ancora fallo: due liberi 87-76 Parente stretto dell’alley-oop di Taylor per ...

