LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | 76-67 | a

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAArriva il time out a 5’44” dal termine, presumibilmente quello televisivo 76-67 Rodriguez guida la transizione, Roll appoggia al vetro 76-65 Tarczewski appoggia al tabellone per il nono assist di Rodriguez 76-63 Riparte il contagiri di Lighty, che segna quota 17 74-63 Scola riesce ad attaccare Noua e a segnare. Poco più di 8′ alla fine 74-61 Kahudi prende la linea di fondo e appoggia a canestro 72-61 Ancora Bako, ed è +11 per i padroni di casa Primo possesso dell’ultimo quarto in mano all’TOP SCORER –: Lighty 15;: Rodriguez 13 70-61 Due rimbalzi in attacco, però, dell’, e Noua appoggia comodamente il +9 proprio sulla sirena del terzo quarto 68-61 1/2 Jackson Fallo rivedibile come idea di Mack su Jackson, che va in lunetta con due liberi. 6″4 prima dell’ultimo ...

