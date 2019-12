LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | 70-61

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Lighty 15;: Rodriguez 13 70-61 Due rimbalzi in attacco, però, dell’, e Noua appoggia comodamente il +9 proprio sulla sirena del terzo quarto 68-61 1/2 Jackson Fallo rivedibile come idea di Mack su Jackson, che va in lunetta con due liberi. 6″4 prima dell’ultimo riposo breve 67-61 2/2 Mack Noua fa calare il braccio in forma di clava su Mack, che guadagna così due liberi con 11″8 prima della fine del terzo periodo 67-59 Parte in palleggio Kahudi e firma il +865-59 Jackson s’infila nel centro del pitturato e segna. Ultimo minuto del terzo quarto 63-59 2/2 Tarczewski Quarto fallo di Jean-Charles su Tarczewski, due tiri liberi 63-57 Jackson prosegue il parziale dei padroni di casa, 9-0 Chiama ancora time out Messina, con 2’37” da giocare nel terzo quarto, ...

