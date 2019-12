LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019-2020 in DIRETTA | 54-57 | a

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiama ancora time out Messina, con 2’37” da giocare nel terzo quarto, perché vede i suoi che stanno soccombendo su tutti i piani, sia tattico che soprattutto fisico dato che i rimbalzi, in questo momento, sono tutti dell’61-57 Taylor punisce ancoradall’arco, 3′ alla penultima sirena 58-57 Jean-Charles prende bene posizione contro Brooks e firma in semigancio il primo vantaggio dell’dal primo quarto 56-57 2/2 Taylor, che arriva a quota 10 Due tiri liberi per Jordan Taylor 54-57 LA TRIPLA DALL’ANGOLO DI SCOLA! 54-54 Gudaitis stoppa Lighty, ma a rimbalzo c’è Bako ed è parità 52-54 Vola fino in fondo Taylor 50-54 ANCORA SERGIO RODRIGUEZ! Seconda tripla della serata dall’enrome distanza! 50-51 2/2 Lighty Micov perde Lighty, è obbligato a spendere il fallo che fa esaurire ...

