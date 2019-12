L' Italia candidi Liliana Segre al Nobel per la pace | la proposta del sindaco

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Il Parlamentonoal premioper laper il 2020”. È ladi Matteo Ricci,dem di Pesaro, tra i promotori dell’iniziativa dei 600 sindaci a Milano con la.″È ancora forte l’emozione - spiega Ricci al Corriere della Sera - l’attraverso i sindaci si è ritrovata unita attorno ae alla sua battaglia culturale e di futuro.è diventata un simbolo, una rappresentazione autorevole della Repubblica e della Costituzione. La piazza è andata al di là delle aspettative sia per le presenze, che per il senso di comunità che ha trasmesso”.“Adesso - esorta - tocca al Parlamento fare la sua parte. Invierò una lettera, comedi Pesaro e come uno dei promotori di quella piazza, ai presidenti di Camera e Senato e ...

