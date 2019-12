L’Iraq prova ad uscire dalla crisi politica, ma nel Paese c’è solo violenza (Di venerdì 13 dicembre 2019) L’Iraq continua a muoversi lungo il filo di una tensione mai smorzata, tra nuove manifestazioni e nuovi scontri armati che confermano una situazione tanto instabile quanto molto difficile da risolvere. L’unico dato potenzialmente positivo ha riguardato l’avvio nei giorni scorsi delle consultazioni ufficiali per la formazione di un governo. Non solo: pare che tra i palazzi della green zone di Baghdad, il quartiere governativo, si sia trovata la quadra tra le varie forze politiche per una “road map” volta ad uscire dall’impasse politico. Un percorso che prevederebbe la formazione di un nuovo governo in grado di traghettare l’Iraq verso nuove elezioni. Tuttavia, è ancora troppo presto per poter parlare di svolta definitiva. Le consultazioni avviate dal presidente Salih Qualcosa però si è mosso. Sotto il profilo formale, il capo dello Stato Barham ...

Leggi la notizia su it.insideover

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’Iraq prova