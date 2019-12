Liliana Segre Nobel per la Pace? Sala | “Sì se ci sono le condizioni”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha propostocome candidata alper la2020. Ricci aveva già sostenuto la senatrice a vita, insieme ad altri seicento sindaci, nella marcia realizzata a Milano il 10 dicembre della quale è stato anche uno dei promotori. La reazione del sindaco di Milano Beppeè stata positiva ma al contempo ha precisato la necessità di riflettere con calma all’eventualità della candidatura.e la candidatura alper laMatteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente Ali-Autonomie Locali Italiane, ha lanciato la proposta di candidare la senatrice a vita della Repubblica italianaalper la2020. Il primo cittadino di Pesaro ha affermato di voler inviare una lettera ai presidenti della Camera e del Senato e anche a tutti i gruppi parlamentari per far sì che il Parlamento italiano attui la sua ...

VincenzoDeLuca : Le #sardine fanno benissimo a dire no a Casapound. Non si va in piazza coi fascisti. Niente di pregiudiziale contr… - HuffPostItalia : 'L'Italia candidi Liliana Segre al Nobel per la pace': la proposta del sindaco di Pesaro - espressonline : Abbiamo scelto le nostre persone dell'anno 2019. Sono Liliana Segre e Olga Misik. Vi spieghiamo perché sull'Espress… -