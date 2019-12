Liberi Tutti - la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 : Oggi, venerdì 13 dicembre 2019, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Liberi Tutti, serie disponibile su Rai Play, diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, con Giorgio Tirabassi, Anita Caprioli e Thomas Trabacchi.Liberi Tutti: la serieprosegui la letturaLiberi Tutti, la conferenza stampa in diretta dalle ore 12 pubblicato su TVBlog.it 13 dicembre 2019 06:25.

Liberi Tutti su RaiPlay dal 14 dicembre - gli autori di Boris firmano la serie con Giorgio Tirabassi : Il 14 dicembre segna un giorno importante per la nuova piattaforma Rai. È questa, infatti, la data di debutto di Liberi Tutti su RaiPlay, serie originale coprodotta da Rai Fiction e Italian International Film, Fulvio e Paola Lucisano. La serie sarà composta da 12 episodi da mezz'ora ciascuno, disponibili in esclusiva su RaiPlay in un'unica soluzione lo stesso sabato 14 dicembre. Al centro della narrazione si trova lo scontro fra due diversi ...

