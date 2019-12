L’ex tennista Francesca Schiavone rivela | “Mi hanno diagnosticato un tumore maligno La

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha vinto la sua battaglia contro un. Arlo è la stessa, che prima d’ora non aveva mai parlato in pubblico della malattia. La “Leonessa”, 39 anni, ha postato un video sulla sua pagina Facebook: “Vi racconto cos’è successo negli ultimi sette mesi della mia vita. Miun. È stata la lotta più dura, in assoluto, che ho mai affrontato. E la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia“, dice la campionessa del Roland Garros 2010, ritiratasi dalle competizione alla fine del 2018. “Quando me l’detto, qualche giorno fa, sono esplosa dalla felicità, e anche oggi vivo di felicità. La posso tagliare con il coltello. Sono già pronta – spiega lamilanese – ad affrontare i nuovi progetti che avevo ma che non potevo realizzare. Ci rivedremo presto, ...

