L’ex governatore del Kentucky ha graziato 428 condannati in pochi giorni

Leggi la notizia su ilpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tra cui persone che avevano stuprato e ucciso: lui è Matt Bevin, è un Repubblicano e ha detto di credere nelle «seconde possibilità»

Corriere : L’attore ed ex governatore della California ha creato il movimento bipartisan World War Zero, dove zero sta per le… - rosalinobove : RT @Corriere: L’attore ed ex governatore della California ha creato il movimento bipartisan World War Zero, dove zero sta per le emissioni… - bettamodena : RT @Corriere: L’attore ed ex governatore della California ha creato il movimento bipartisan World War Zero, dove zero sta per le emissioni… -