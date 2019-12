Leucemia linfatica cronica | una malattia senza sintomi | 1 200 nuove diagnosi ogni anno in

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La(Llc) è una forma direlativamente diffusa nelle persone ‘over 60’, con circa 1.200all’in Italia, soprattutto nei maschi. Circa il 10% delle persone che huna Llc ha una predisposizione familiare e, nei paesi occidentali, rappresenta il 25-30% di tutte le leucemie dell’adulto. Il punto è stato fatto dall’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma (Ail), promotrice del primo ‘Patient Journey’ con il contributo non condizionante di Abbvie. La Llc è unacausata da un’eccessiva produzione di un tipo di globuli bianchi (linfociti B) ed è definita ‘’ in quanto si manifesta e progredisce con una certa lentezza, di solito misurabile in mesi o anni. Nella Llc i linfociti, che normalmente hla funzione di debellare le infezioni e difendere l’organismo, ...

