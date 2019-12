Legora family for Africa | in 450 a Pietrarsa al gala di beneficenza per la Costa d’Avorio

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Al Museo nazionale ferroviario di450 persone hanno preso parte, giovedì 12 dicembre, alla prima edizione dellacharity night promossa dalla famigliaDe Feo per una nobile causa, raccogliere fondi a sostegno della popolazione di alcuni villaggi dellad’Avorio. Da tempo Alessandro e il papà Pasqualede Feo insieme a tutta la famiglia sostengono un importante progetto benefico insieme alla Onlus “Una voce per Padre Pio” e a “for” è infatti un’iniziativa charity nata con la Onlus per dare sostegno, prospettive e valorizzazione del territorio nei villaggi della. L’obiettivo di questa serata era quello di unire le forze per intervenire concretamente laddove ad oggi manca del tutto acqua potabile e corrente elettrica, così come una scuola e impianti rivolti ai bambini, la cui realizzazione rientra ...

