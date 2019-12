Legge elettorale | ok unanime direzione Pd al proporzionale corretto | “Un solo turno

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) LaPd ha affrontato il nodo della riforma, attualmente sul tavolo della maggioranza, e dato il via libera all’unanimità al “sistema”. Di fatto archiviando il maggioritario che da sempre punto di partenza per i democratici. Il segretario Nicola Zingaretti, parlando davanti all’assemblea, ha chiesto mandato per valutare “unaa un“, un “con adeguati sbarramenti, liste corte, parità di genere e l’ipotesi del voto per gli studenti fuori sede”. Obiettivo, ha detto il leader, è liberarsi del Rosatellum, “unapessima che non dà nessuna garanzia di stabilità e può portare squilibri”. Secondo quanto riferito, sono stati tanti gli interventi a proposito nel corso della. E il fronte a favore della proposta di ...

