Legge elettorale | il Pd appoggia il sistema proporzionale corretto

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 13 dicembre 2019), il Pdil. Archiviato il maggioritario, Zingaretti conferma: “Dobbiamo liberarci del Rosatellum”. Svolta in politica. La direzione Pd ha affrontato oggi il discorso legato alla riforma, attualmente sul tavolo della maggioranza, dando il via libera al “”. Va così in soffitta ilmaggioritario, che da … L'articolo, il Pdilproviene da www.meteoweek.com.

LiaQuartapelle : I problemi della politica non si risolvono con la legge elettorale. Ma la legge elettorale non peggiori la possibil… - fattoquotidiano : Legge elettorale, ok unanime direzione Pd al proporzionale corretto: “Un solo turno, liste corte, parità di genere… - matteosalvinimi : #Salvini: Sistema elettorale migliore? Maggioritario, la sera del voto si sa chi ha vinto. Ma non vorrei che tutti… -