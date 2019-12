Legambiente esce da Agenda Tevere

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma –Laziodaper non aver condiviso gestione e modo di prendere decisioni, per la mancanza di partecipazione e condivisione delle scelte “La nostra associazione continua come sempre ad impegnarsi con forza sul, come fa da oltre trent’anni in migliaia di momenti di pulizia, dossier, studi, discese in canoa, battelli di educazione ambientale fino alla proposta di costituzione di Parco Interregionale – dichiara Roberto Scacchi presidente diLazio – lasciamo, non avendo condiviso in alcun modo il percorso che li ha portati all’apertura della cosiddetta spiaggia tiberis lo scorso agosto, iniziativa sulla quale la nostra associazione è stata molto critica anche l’anno precedente.” “Abbiamo appreso solo dalla stampa del progetto e di quello che è apparso come sostegno incondizionato all’amministrazione ...

