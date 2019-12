Legacies 2 chiude il cerchio con un finale di metà stagione natalizio che regala soddisfazioni ai fan dei Klaroline (Di venerdì 13 dicembre 2019) Anche Legacies 2 finisce in panchina. Le serie The CW ci stanno salutando una ad una e dopo gli eroi che hanno lasciato tutti con il fiato sospeso con il loro maxi crossover che verrà ripreso a gennaio, è toccato anche allo spin-off di The Vampire Diaries e The Originals fare lo stesso. Qualche ora fa negli Usa è andato in scena il finale di metà stagione della serie con tutto quello che questo significa in termini di colpi di scena e rivelazioni per Hope e i suoi che si sono districati tra Babbo Natale, graditi ritorni ed un possibile omaggio che sicuramente i fan delle due serie originale e dei Klaroline hanno apprezzato e non poco. Immaginate l'arrivo di un bianco natale a Mistyc Falls? Ecco, il finale di metà stagione di Legacies 2 ci ha regalato anche questo ieri sera ma solo per mettere in allerta Hope che sa bene che oltre a foschia, freddo e mistero, c'è poco altro nella ...

Leggi la notizia su optimaitalia

