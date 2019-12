Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – “Un caloroso benvenuto a Ugo, Francesco e Stefano”. L’europarlamentare Luciachiama per nome di battesimo i tre exdel Movimento 5 Stelle che hanno deciso di transitare nelle file dellaconsapevole, probabilmente, che è stato così tolto il tappo al flusso dalla corte di un debole Di Maio a quella di un roccioso Salvini (si conterebbero una trentina di parlamentari malpancisti) nel percorso che potrebbe portare a elezioni anticipate.fa gli onori di casa: “Amiche e amici, ieri iUgo, Francescoe Stafano Lucidi hanno formalizzato il loro ingresso nella. Sono molto contenta perché, in particolare, la squadra leghista in Campania diventa ogni giorno più forte. Isono stati eletti in Campania, il primo nel collegio di Avellino, il secondo di ...

anteprima24 : ** #Lega, #Vuolo accoglie i tre senatori ex M5S: 'Con #Grassi e #Urraro più forti in Campania' **… - salernotoday : Sicurezza negli ospedali, Vuolo (Lega): 'Basta aggressioni, l'Asl intervenga subito' - VoceDiStrada : Ospedali salernitano, Vuolo (Lega):'Serve più sicurezza' -