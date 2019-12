Lecce | Falco | «Sogno la Nazionale da bambino Liverani mi ha completato»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019), la lunga intervista di Filippo: «Mi auguro che il like di Mancini valga come un messaggio di speranza per me» Gioca per la squadra della sua terra, quella in cui è cresciuto nella giovanili quando ha iniziato a tirare calci ad un pallone. Filippoè sempre più importante per il suoche sta lottando con le unghie e con i denti per rimanere in Serie A. Il calciatore pugliese si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole.– «E’ il mio, sin daho pensato all’emozione che può regalare una convocazione in. A 27 anni è giusto che mi prefigga l’obiettivo più prestigioso. Non è mai troppo tardi. Toni e Grosso sono arrivati in azzurro a una certa età e poi hanno anche vinto il Mondiale».– «Il mister cura i dettagli, pretende la massima dedizione e in campo, soprattutto per chi ...

