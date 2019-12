Le sardine alla prova nazionale | la grande manifestazione di sabato e cosa succederà alla

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) C’è brutto tempo a Roma, oggi. Per14 dicembre, invece, sono previste «a catinelle». Chi l’avrebbe mai pensato che, in un solo mese, un’idea di quattro ragazzi stanchi del linguaggio politico attuale avrebbe raggiunto queste dimensioni: città italiane che da anni non vedevano una partecipazione simile, un sentimento che è esondato ed è arrivato a coinvolgere gli Stati Uniti, le capitali europee, un’idea di civismo senza bandiere che ha toccato ogni strato della società. Lenon si sono fermate a piazza Maggiore, hanno guadagnato lo spazio nel dibattito pubblico presidiando più città che potevano, creando una retedi ragazzi che hanno voluto riprendere e fare proprio l’esempio di Bologna. Adesso ci siamo: è arrivato il giorno della “rivoluzione ittica”, a Roma e nel mondo., domani, nella Capitale italiana? «Il piùflash mob ...

