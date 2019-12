Le immagini dell' azione delle forze dell' ordine contro il clan dei Casalesi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ignazio Riccio Nella prima mattinata, nelle province di Caserta e Napoli, i militari del Nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Aversa, unitamente ai militari del luogo, hanno dato esecuzione a due ordinanze di applicdi misure cautelari in carcere, per i reati di estorsione e tentata estorsione continuata in concorso, aggravati dall’aver agito con metodo mafioso, emesse rispettivamente dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, su richiestaa locale Procura distrettuale antimafia, nei confronti di sette persone e dal Tribunale dei Minori di Napoli, su richiestaa Procuraa Repubblica presso il medesimo Tribunale, a carico di un ottavo soggetto, organico al gruppo criminale e minorenne all’epoca dei fatti.deiarresti ...

