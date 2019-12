Le aziende della famiglia di Olivia Paladino nei guai col fisco Con la rottamazione

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 13 dicembre 2019) di Franco Bechis*La ciambella di salvataggio è arrivata il 23 ottobre 2018, grazie al decreto fiscale del governo gialloverde che porta come prima firma quella di Giuseppe Conte. È stato quel testo a tenere in piedi un piccolo gruppo di imprese che in quel momento erano senza liquidità schiacciate dalle cartelle degli esattori del. È il gruppo di imprese che appartiene a Cesare, alle figlie Cristiana ee al loro fratellastro Jhon Rolf Shadow Shawn, figlio di primo letto di Ewa Aulin, la bella attrice che sposò Cesare in seconde nozze.era ed è la compagna di vita del premier Conte, e papà Cesare pur non essendo i due sposati, è di fatto lo suocero. Tutti insieme iattraverso vari intrecci societari controllano una serie di imprese immobiliari fra cui c’è quella proprietaria dell’Hotel Plaza di Roma, in via del Corso. Non se la passano benissimo: ...

