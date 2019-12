Lazio Corrotti Lega | “Lega a favore per incentivare manutenzione verde pubblico”

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “ladelle aree riservate apubblico urbano da parte dei cittadini attraverso contributi da parte della Regioneai Comuni, che a loro volta possono stipulare convenzioni con comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree. E’ questa la richiesta dellaalla legge di stabilità 2020, a mia prima firma, che vuole reintrodurre uno strumento regionale utile e democratico di volontariato finalizzato allada parte dei cittadini su aree di proprietà della Regione o aree ad essi affidate in gestione. Mi batterò per valorizzare l’associazionismo e ogni strumento che possa coinvolgere e avvicinare il cittadino alle istituzioni e alla vita politica quotidiana attraverso una collaborazione positiva tra istituzioni, comitati e associazioni.” Così in una nota ...

Fratzen13 : RT @razorblack66: MA... ZINGA @Iolanda07658172 @lucabattanta @73deva73 @claudio_2022 Lazio. Corrotti (Lega): “Alloggi a immigrati irregolar… -