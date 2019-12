Lavoro | Acc-Wanbao | incontro in Confindustria Belluno con Rsu e sindacati

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019), 13 dic. (Adnkronos) - Unfranco e diretto sul futuro dell’Acc si è svolto intra la presidente dell’Associazione Lorraine Berton, ie le rsu dello stabilimento zumellese. "Garantire un futuro all’Acc è una battaglia del territorio e per il territor

romi_andrio : RT @TgrVeneto: Caso #Safilo e #Wanbao Acc: un duro colpo per l'economia bellunese. Sono 650 i posti di lavoro che potrebbero svanire. Per v… - Fontanella64 : RT @TgrVeneto: Caso #Safilo e #Wanbao Acc: un duro colpo per l'economia bellunese. Sono 650 i posti di lavoro che potrebbero svanire. Per v… - monicascapin77 : RT @TgrVeneto: Caso #Safilo e #Wanbao Acc: un duro colpo per l'economia bellunese. Sono 650 i posti di lavoro che potrebbero svanire. Per v… -