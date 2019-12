Laura Chiatti dopo gli attacchi per il dito medio del figlio | ‘Insegno ad amare’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Vorrei dire a tutti gli ignoranti che giudicano l’educazione di un bambino attraverso un, che bisogna insegnare cose più importanti ai nostri figli. Una di queste, forse la più difficile è amare. Io ci sto riuscendo alla grande”.si fa sentire sui social (QUI il post) per rispondere a coloro che nei giorni scorsi l’avevano sommersa di critiche a causa del gesto del primogenito Enea. View this post on Instagram Buon compleanno Simone … serata hippy @mastroroccogianluca @labibi 74 @sc agnesecarlani @marcoboccireal A post shared by82 (@82) on Dec 8, 2019 at 10:07am PST Il botta e risposta con gli hater L’attrice aveva infatti condiviso alcuni scatti tratti da una festa di compleanno in cui gli invitati avevano adottato un look da figli dei fiori. Nella foto ...

