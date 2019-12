Last Christmas diventa un film | 5 cose da sapere sulla canzone degli Wham!

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Allora, vediamo: pandoro o panettone? C’è. Capitone? C’è. Zuppa di ceci e castagne? Presente. Che cosa manca per un Natale che si rispetti?, lache ogni anno ritorna per allietarci le feste. Tra i classici natalizi del pop, tralasciando gli oldies alla Jingle Bells, se la gioca con Happy Xmas di John Lennon, All I Want ForIs You versione Mariah Carey, e Do They Know It’sdei Band Aid. Ma quest’anno, potete scommetterci,la farà da padrona. Il motivo: la storicadi George Michael e Andrew Ridgeley, infatti, èta un. Diretto da Paul Feig, e scritto da lui con Emma Thompson, il titolo della Universal Pictures ha nel cast Emilia Clarke (Game of Thrones), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Michelle Yeoh e la stessa Emma Thompson. Nelle sale dal 19 dicembre, è molto probabile che diventi un nuovo ...

DRepubblicait : 'Last Christmas' compie 35 anni: 7 cose che non sai sulla canzone cult degli Wham! [aggiornamento delle 11:03] - megicbocs : @ElTanoFlaco Giusto, meglio condividere direttamente Last Christmas come sigla di un cinepanettone. - ElTanoFlaco : Nel migliore dei mondi possibili c'è il reato di apologia di 'Last Christmas' -