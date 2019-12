L' Alfa Romeo Giulia di «6 Underground»

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un'impazzita a Firenze. È questa l'immagine più forte del trailer del film 6, che esce il 13 dicembre su Netflix. Si tratta di un action movie in piena regola, ambientato nella famosissima città d'arte italiana e firmato da Michael Bay, già famoso per le prime due pellicole di Bad Boys e ovviamente per la saga dei Trasformer. Il protagonista principale è Ryan Reynolds, a cui si affiancano Mélanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Corey Hawkins e Ben Hardy. «6», trama e cast Tutti loro compongono la squadra dei sei eroi, che però rappresentano un modello abbastanza inconsueto: individui provenienti da tutto il mondo, ognuno il migliore nel proprio campo, che sono stati scelti non solo per le loro abilità, ma per il desiderio comune di cancellare il loro passato per ...

ej20engine : @FoxySnaps Kinda late but.. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde - AlexVidargas : RT @LienhardRacing: Concorso d’Eleganza Villa d’Este /Villa Erba Alfa Romeo 33 Stradale © by Raphael Belly - infoitscienza : Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio eletto Migliore Fast SUV da Autocar -