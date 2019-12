Ladro gentiluomo | la vittima lo scopre ma ha un infarto | la prima a soccorrerla è il

Leggi la notizia su baritalianews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Unè entrato furtivamente in un’abitazione a Lecce in piena notte con l’intento di rubare soldi e gioielli a una donna molto anziana di 83 anni. Dopo essersi introdotto nell’appartamento la proprietaria dell’appartamento lo ha scoperto. Ma dopo qualche secondo è successo l’impensabile. La donna ha accusato un malore, un principio d’e ilinvece di fuggire ha deciso di aiutare la malcapitata soccorrendola. Ilha aiutato l’anziana a rialzarsi e l’ha fatta stendere sul letto e a provveduto a chiamare i soccorsi. La donna, salva grazie all’aiuto del malvivente, ha deciso di non denunciare l’accaduto. Ilsi era introdotto nell’appartamento con il volto coperto dal collo della felpa e da un cappuccio che li copriva tutta la parte superiore del capo. Ilquando ha visto che la donna stava meglio le ha chiesto dove stavano i ...

