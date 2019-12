Labouristi abbandonati dagli operai pro-Brexit

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Le elezioni ieri nel Regno Unito sono state una sorta di secondo referendum sullae la drammatica sconfitta del Partito Laburista è tutta spiegata dai collegi dei cosiddetti “Labour leavers”: i collegi, quelli deglie delle classi medie dei servizi legati alla domanda interna, colpiti dal mercato unico europeo e dal mercato globale, vanno ai conservatori combattenti pro-, in alternativa alla sinistra rimasta cosmopolita e di fatto no-, nonostante Jeremy Corbyn. I dati sono inequivocabili e tentare di spiegare la sconfitta del Labour con l’allontanamento dal blairismo è patetico: i Liberal Democratici non riescono a eleggere neanche il loro leader, Jo Swinson, mentre a Londra e nelle altre grandi città, tra le classi “affluenti”, il Labour migliora i propri risultati. Prendiamo due collegi ...

