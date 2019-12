«La vita umana vale più delle polemiche» | Raggi difende la scelta di chiudere le scuole

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) «Amministrare significa avere il coo di prendere anche decisioni giuste impopolari, comelequando c’è il rischio, attestato dai bollettini meteo della protezione civile, di una burrasca di vento che mette a repentaglio la sicurezza degli studenti». A dirlo è la sindaca di Roma Virginiadopo leseguite alla sua decisione dilea causa dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile nella serata di ieri. Le accuse sono arrivate in particolare dai presidi romani. Mario Rusconi, presidente dell’associazione nazionale dei presidi del Lazio, ha attaccato la sindaca pubblicamente sostenendo che lesiano state chiuse «per un po’ di pioggerella». Ma la sindaca del M5s non ci sta. E in serata replica: «Lapiùdi qualche aspirante politico che pontifica sul danno altissimo di ...

NicolaMorra63 : Il vero politico spesso sfida l'impopolarità. - Frankinoto : RT @NicolaMorra63: Il vero politico spesso sfida l'impopolarità. - Melonspaul : RT @NicolaMorra63: Il vero politico spesso sfida l'impopolarità. -