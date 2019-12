La trasformazione di Kai, il cane obeso (Di venerdì 13 dicembre 2019) Kai è un dolce cane, che diversi mesi fa è stato portato da quello che doveva essere il suo amico umano, dal veterinario per mettere fine alla sua vita. Pesava più di cento trenta chilogrammi e non riusciva nemmeno a muoversi. Le sue condizioni erano davvero molto gravi. Il medico, nel vederlo in quello stato, è rimasto sconvolto ed infatti per lui è stata la prima volta in cui si trovava davanti una scena del genere. Una volontaria di quello studio, chiamata Pam, appena lo ha visto ha capito subito che doveva fare qualcosa per aiutarlo. Non poteva permette a quell’uomo di mettere fine alla sua vita. La ragazza, per questo, è andata subito dal medico e si è offerta di portarlo a casa con sé. Doveva fare un duro lavoro, ma lei era certa di riuscire nel suo obiettivo. Kai doveva essere messo a dieta ed in più doveva fare anche molto esercizio fisico, anche se inizialmente non ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : trasformazione Kai