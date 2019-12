La strage degli agnelli a Natale | oltre mezzo milione di animali macellati in Italia

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Parlare della macellazioneora che ci si appresta a consumare lauti pasti natalizi, è un dovere morale. Squarciare il velo di Maya che si interpone tra i consumatori e la verità. Come denunciato da Animal Equality e AWF, sono più digliche vengonoproprio in queste settimane di festa. Ricorrenze gioiose per l’uomo, ricorrenza truce e crudele per gli, la ricorrenza della morte negli allevamenti intensivi Dalla parte delle organizzazioni volte alla tutela, ci sono i preoccupanti dati Istat che troppo spesso non vengono esposti sotto gli occhi dei consumatori. Con l’arrivo dele delle feste di fine anno più in generale, aumentano drammaticamente le morti che non sono silenziose come quelle. Un vero affollarsi all’interno dei macellini che non si occupano solamente di capi ...

