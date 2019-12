La ' sorveglianza speciale' per i combattenti italiani in Siria mette a rischio la libertà

Leggi la notizia su espresso.repubblica

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Siamo all’ultimo atto della vicenda giudiziaria che l’Espresso ha seguito dall’inizio. Il Tribunale di Torino deve decidere sulle sorti di Eddi Marcucci, Jacopo Bindi e Paolo Andolina. Se si concludesse a sfavore dei tre ragazzi sarebbe un precedente pericoloso «Combattere al fianco dei curdi è stata la cosa giusta e non vogliamo mollare» " «È più pericoloso Erdogan o chi ha combattuto l’Isis?»"

sigall1 : RT @Freepo_llo: Lunedì 16 #Torino. Io, Eddi e Paolo abbiamo l'ultima udienza per la sorveglianza speciale perché siamo stati in Siria a sos…