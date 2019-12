La serie Netflix The Crown arriverà a raccontare la Brexit?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo le elezioni del 12 dicembre in Gran Bretagna con la schiacciante vittoria dei Conservatori sui Laburisti, l'uscita dall'Unione Europea si fa più concreta e vicina, ma questo evento storico che cambierà il volto geopolitico dell'Europa troverà spazio nel racconto dellaThe? Un terremoto di questa portata, nella sceneggiatura del royal drama di Peter Morgan, farebbe impallidire ogni altro evento politico messo in scena nelle prime tre stagioni. E ce ne sono stati di memorabili, soprattutto in quest'ultimo capitolo della pluripremiatainglese, uscito sulo scorso 17 novembre: dalla gestione controversa della tragedia di Aberfan all'elezione di un governo laburista con sentimenti antimonarchici, passando per i tentativi di colpo di stato orditi dall'establishment ai danni del premier Harold Wilson sono stati tra i momenti terza stagione in grado di ...

