La Repubblica delle Procure

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nicola Porro Viviamo ormai in unagiudiziaria. Fondata sul lavoro di alcuni magistrati. A questo punto converrebbe prenderne atto e cambiare la Costituzione. Bisogna subito dire che la cosa riguarda solo una parte della magistratura. Ma essendo, questa parte, la più attiva, temiamo che per essa valga una vecchia legge economica: la moneta cattiva scaccia la buona. Nei giorni scorsi Angelo Panebianco sulle colonne del Corriere della Sera, ha mirabilmente spiegato il perché di questa nostra deriva. Su queste colonne ci limitiamo a mettere in fila alcuneultime vicende politiche ed economiche per lasciare al lettore le proprie considerazioni. Il capo del più importante, dal punto di vista parlamentare, partito italiano e cioè, rullo di tamburi, Luigi Di Maio potrebbe aver perso una piccola pattuglia di senatori: quattro o cinque. Per un motivo, peraltro ...

