La proposta di Ricci Pd | “Parlamento candidi Liliana Segre al Nobel per la pace”

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il sindaco di Pesaro, Matteo(Pd), ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato e ai gruppi parlamentari per chiedere di candidare la senatrice a vita,, alper la pace nel 2020: "Il Parlamento unitopremioper la pace facendo diventare il nostro Paese davvero promotore di una grande iniziativa di civiltà internazionale".

