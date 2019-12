La proposta di Isidea | “Istituzioni sannite adottino il Bollino Antifascista”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Rito Martignetti, responsabile di. “Il TAR di Parma ha recentemente respinto il ricorso di un movimento di estrema destra, che si autodefinisce “fascista del terzo millennio”, contro il Comune di Parma, medaglia d’oro alla Resistenza, in merito all’approvazione di alcuni regolamenti che vincolano, in particolare, la concessione degli spazi pubblici comunali alla sottoscrizione di un documento a favore della Costituzione e contro atteggiamenti di espressione fascista, razzista e sessista. Non bastando una contestazione contro l’applicazione del “, ne è arrivata anche un’altra da parte di un’ulteriore formazione politica d’ispirazione fascista, anch’essa regolarmente ammessa alle competizioni elettorali. Bisogna ricordare che, alla pronuncia del TAR, si affiancano sentenze di segno opposto, come ...

