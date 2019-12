La nuova Xbox si chiamerà Series X e uscirà alla fine del 2020

Leggi la notizia su ilpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Microsoft ha annunciato che il nome dellaconsole per videogiochisaràX. La console sostituirà l’attualeOne X eper Natale del. Avrà un processore AMD Zen, potrà riprodurre i giochi in 4K e in 8k e con un frame rate fino 120 fps. Secondo Microsoft, inoltre, laX avrà una potenza grafica due volte maggiore dellaOne X, la console più potente dell’azienda attualmente in commercio. Sarà inoltre compatibile con i giochi delle vecchie console di Microsoft (360 eOne). Tra i primi nuovi giochi disponibili ci sarà Hellblade 2: Senua’s Saga, chein esclusiva perX. Al momento non è stato comunicato quanto costerà laconsole.

