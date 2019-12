La guerra dei mondi | le due serie tv a confronto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Niccolò Sandroni Ladeiè un classico della fantascienza. Duetv si sono susseguite di recente, una della BBC e una della Fox, ecco come sono e quale vi consigliamo Nel giro di pochi mesi sono uscite duetv basate sul romanzo fantascientifico di H. G. Wells "Ladei". La storia raccontata in questo libro ha avuto delle illustri trasposizioni: la trasmissione radiofonica di Orson Welles nel 1938, la cui enfasi nel raccontare venne presa molto sul serio dal pubblico ascoltatore tanto da riversarsi per le strade in preda al panico per lo sbarco degli alieni sulla terra; un film del 1953, che vinse l’oscar per i migliori effetti speciali, ed uno del 2005 diretto da Steven Spielberg, di cui furono protagonisti Tom Cruise e Dakota Fanning. Ora, a fine 2019, duetv: la prima targata BBC, la seconda prodotta da Fox e Canal+, entrambe su Sky ...

redazioneiene : È “la peggiore crisi umanitaria dei nostri tempi”, e anche l’Italia ha contribuito. Adesso chi vende armi per la gu… - amnestyitalia : La seconda guerra mondiale fece oltre 55 milioni di vittime. Perché una tale tragedia non si ripetesse mai più fu s… - RaiPlay : La vera storia della guerra dei biscotti spiegata da @Fiorello ?? -