La grande pittura napoletana del ‘600 a Prato

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un Cristo con barba e cappello che sfiora gentile i capelli rossi della Maddalena eppure non la tocca e non la guarda, quasi non la vedesse, ormai lontano, come gli occhi di lei, bellissimi, non riescono a incontrare quelli di lui. C’è tanto del Caravaggio, almeno nella.luce e nelle ombre, nella carnalità dei protagonisti di “Noli me tangere” del napoletano Giovanni Battista Caracciolo, detto il Battistello, e c’è già la consapevolezza del dopo di unache il genio del Merisi rompendo le regole aveva ormai cambiato. A questo “dopo”, allo spartiacque che nelladel ‘600, epoca d’oro dell’arte, creò il passaggio di Caravaggio, è dedicata auna piccola, preziosa esposizione – dal 14 dicembre al 13 aprile 2020 a Palazzo Pretorio – che indaga il dialogo tra due collezioni, quella ricchissima di ...

