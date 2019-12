La denuncia di un papà | Io | alienato dai figli e ridotto a mangiare alla

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Luigi è uno degli 800mila padri italiani rovinati dseparazione. Per difendersi dalle false accuse dell'ex si èCaritas “Mi sento una vittima, un emarginato, abbandonato dallo Stato e in balìa degli assistenti sociali che ti considerano un orco senza nemmeno passare da un tribunale”. Quasi non riesce a parlare Luigi, padre separato originario di Foggia e trapiantato a Forlì. Un nodogola frena le parole quando ci racconta la sua vita prima della separazione. Un lavoro, una moglie e dueche lo adoravano. Tutte le sue certezze vanno in pezzi in una sera. Da tempo ha il sospetto che la moglie lo tradisca. Sul cellulare arriva l’ennesimo messaggio. Luigi le chiede di fargli vedere la conversazione e uscire finalmente allo scoperto. Lei per tutta risposta intavola una lite furibonda. ...

paolovillani31 : @isabellaisola3 @Pontifex_it Sì, vengono decimati e questo papa non denuncia mai niente. 'Like a cancer silence gr… - Isa60198730 : @xSoffiodivento Chiama il 1522. Poi rivolgiti all'assistente sociale della tua zona. Non conosci nessun collega di… - Jambonet1 : RT @ALENFT1: @Rinaldi_euro E come se fioramonti smettesse di dire boiate..verrebbe meno la sua ragion d'essere..eni senza petrolio è come i… -