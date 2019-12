La dedica della figlia di Ancelotti Napoli è una mamma che accoglie | un sole che

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Con l’esonero del padre Carlo, anche per laKatia è tempo di fare i bagagli. L’allenatore non allenerà più ile la sua famiglia che lo aveva seguito lascerà dunque la città. Un “arrivederci” difficile per Katia, che su Instagramuna lettera d’amore al capoluogo campano, che l’ha stregata. Visualizza questo post su Instagramé unache ti, unche ti scalda, una canzone che ti accompagna, un abbraccio che ti consola.é dolce come una sfogliatella, amara come il caffè che giustamente qui si beve senza zucchero.é un cuore grande, quellosua gente. É la faccia del signore all’angolo che vende i taralli, bruciata dal. É l’odore del mare, il profumo dei ristoranti che non chiudono mai.mi ha fatto ridere, mi ha fatto anche ...

giorgio_gori : L’Italia dedica alle pensioni il 58% della spesa totale per il Welfare. La media europea è il 45%. È per questo che… - VittorioSgarbi : #diariodellacapra Anche Silvio legge il “Diario della Capra”. Puoi riceverlo direttamente a casa con la dedica, a m… - NicolaLecca : #Siracusa by night. Una dedica in immagini agli amici siciliani: @nellina99 @CasaLettori @felice_modica… -