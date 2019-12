La bellissima lettera di una donna analfabeta al marito emigrato in Germania

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Forse non esiste più l’amore romantico di una volta, quello dei tempi delle lettere e delle cartoline, quando ancora non esistevano i telefoni e i cellulari, e non vi erano neppure tutte queste possibilità di incontrarsi se, uno dei due, l’uomo nella maggior parte dei casi, si trovava lontano da casa. L’amore era più vero, genuino, sincero. Non c’erano i social e nemmeno tutta questa insoddisfazione generale, o forse sì, ma si credeva nell’amore e ci si impegnava veramente per far durare una storia. Erano tempi diversi e, sotto alcuni aspetti, sicuramente migliori. L’amore aveva un significato che, se si era analfabeti, veniva compreso solo tra i due innamorati. Era il 1973, il 2 novembre per l’esattezza, e unasiciliana scriveva al suo adoratoin, unache finì tra le mani dello scrittore ...

